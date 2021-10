Ao fim de 287 dias do processo de vacinação contra a Covid-19, Portugal tornou-se este sábado no primeiro país do Mundo a atingir a meta de 85% da população com esquema vacinal completo – mais de 8,8 milhões de pessoas.“É um dia feliz”, considerou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, à Lusa. Em vésperas de se iniciar a 3ª fase de vacinação, o País atingiu o nível de proteção considerado fulcral pelos especialistas para o alívio de restrições.