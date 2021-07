89.1% dos casos de Covid em Portugal são relativos à variante Delta, mostra relatório

A variante Delta (B.1.617.2) é a variante que mais preocupa em Portugal, com uma frequência registada de 89.1% na semana entre 21 e 27 junho.Os dados, revelados esta terça-feira através do relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), dão ainda conta que a frequência desta variante tem aumentado em todas as regiões durante o mês de junho, destacando-se o forte incremento nas regiões do Norte do PaísJá a variante Alpha (B.1.1.7) continua com forte decréscimo de frequência a nível nacional, apresentando uma frequência relativa de 9.8% na mesma semana. As variantes Beta e Gamma mantém-se baixas, sem tendência crescente nas últimas amostragens a nível nacional.O documento destaca ainda a circulação da linhagem inicialmente detetada na Colômbia (B.1.621). A variante Lambda (C.37), com circulação vincada nas regiões do Peru e do Chile, foidetectada em apenas dois casos em Portugal, desde abril de 2021.