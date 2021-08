9 mortos e 1072 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal regista esta segunda-feira 9 mortes atribuídas à covid-19, 1072 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, um aumento nos internamentos em enfermaria e mais um internamento em unidades de cuidados intensivos, segundo dados oficiais.



De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) estão hoje internadas 702 pessoas com covid-19, mais 7 do que no passado domingo, 149 das quais em cuidados intensivos.



As mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (3), na região Norte (2) e na região Centro (2). O Norte foi a região do País que registou mais novos casos da infeção (mais 481). Leia também 10 mortos e 1782 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal Os dados divulgados pela DGS mostram também que há menos 78 casos ativos, totalizando 45 581, e que 1 141 pessoas foram dadas como recuperados nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 972 708 recuperados.





Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.730 pessoas e foram registados 1.036.019 casos de infeção.A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza até agora 402.223 casos e 7.581 mortos. Na região Norte houve 398.889 casos de infeção e 5.507 mortes desde o início da pandemia.Na região Centro acumulam-se 138.002 infeções e 3.093 mortos. No Alentejo foram assinalados mais 73 casos, totalizando 37.175 infeções e 1.006 mortos desde o início da pandemia.Na região do Algarve o boletim regista 127 novos casos, acumulando-se 39.500 infeções e 431 mortos.A região Autónoma da Madeira registou 14 novos casos, somando 11.688 infeções e 72 mortes devido à covid-19 desde março de 2020. Os Açores têm hoje oito novos casos, contabilizando 8.532 casos e 40 mortos desde o início da pandemia.As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 557 507 mulheres e 477 774 homens, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 738 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.