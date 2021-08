O número de doentes internados voltou a descer, com menos uma pessoa internada em enfermaria (num total de 687), mas subiu em dois o número de doentes com Covid-19 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI): são agora 143.







Lisboa registou o maior número de óbitos nas últimas 24 horas, com cinco, seguindo-se o Centro, com três e o algarve com uma morte. Norte, Alentejo, Açores e Madeira não resgitaram mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas.



Há mais 9 mortos e 2554 novos infetados com Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas.O número de doentes internados voltou a descer, com menos uma pessoa internada em enfermaria (num total de 687), mas subiu em dois o número de doentes com Covid-19 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI): são agora 143.Lisboa registou o maior número de óbitos nas últimas 24 horas, com cinco, seguindo-se o Centro, com três e o algarve com uma morte. Norte, Alentejo, Açores e Madeira não resgitaram mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas.





A região do Norte registou o maior número de novos infetados nas últimas 24 horas, com 958 casos. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 838 infetados, o Centro, com 332, o Algarve, com 213 novos casos, o Alentejo, com 92 infetados, a Madeira, com 51 novos casos de infeção reportados e, finalmente, os Açores, com 33 novos casos.