90 milhões de euros para roteiro de barragens em Mogadouro

Mais de uma centena de projetos energéticos, num valor global superior a 90 milhões de euros, vai nascer nos territórios de seis barragens: Miranda do Douro; Picote; Bemposta; Baixo Sabor; Feiticeiro e Foz Tua.O plano, designado ‘Roteiro para o Desenvolvimento Sustentável e Integrado das Terras de Miranda, Sabor e Tua’, foi apresentado ontem na Casa da Cultura de Mogadouro, na presença do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.Matos Fernandes assegurou ainda que este investimento não coloca em causa outros projetos, nem “que os milhões de euros que estão por investir nestas regiões pela vinda das barragens não possam vir”.