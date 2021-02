900 idosos vacinados esta semana em Olhão e Portimão

"Não custou nada”, diz Maria Olívia, de 90 anos, uma das primeiras pessoas a ser vacinadas esta segunda-feira no Centro de Saúde de Olhão. “Pelo menos a pessoa vai ficar resistente ao vírus”, acredita Joaquim Correia, de 91.O processo de vacinação de pessoas a partir dos 80 anos ou entre os 50 e os 79 com comorbilidades arrancou esta segunda-feira no Algarve, mas, por enquanto, apenas nos Centros de Saúde de Portimão e Olhão.Paulo Morgado, presidente da Administração Regional de Saúde do Algarve. Este responsável acrescenta que o objetivo é alargar o processo de vacinação aos outros centros de saúde da região “a partir de meados deste mês”.