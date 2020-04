93 pessoas retiradas de pensão em Lisboa devido a casos positivos de Covid-19 regressam hoje ao local

foi evacuada no sábado à noite pelas autoridades por lá terem estado alojadas três pessoas que testaram positivo para a Covid-19 e que foram, entretanto, hospitalizadas.

Os 93 hóspedes, maioritariamente de países de língua oficial portuguesa e que se encontram no País para tratamentos médicos, foram encaminhados para um hotel. Foram este domingo testados ao coronavírus e a pensão desinfetada pelos Sapadores.



Até ao momento, ainda não há conhecimento dos resultados dos testes realizados este domingo.

As 93 pessoas, entre crianças e idosos, retirados de uma pensão no centro de Lisboa no passado sábado devido à confirmação de três casos de Covid-19, vão poder regressar ao espaço esta segunda-feira a partir das 16h00.Recorde que aquela pensão