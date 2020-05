94 utentes de lar que tinham testado positivo à Covid-19 voltam a ter resultados negativos

Os utentes do Lar do Comércio, em Matosinhos, que tinham dado positivo para Covid-19 e que continuaram na instituição, repetiram os exames: 94 testaram negativo para o vírus e um foi inconclusivo.Já os 20 idosos que tinham sido transportados para o Hospital Militar do Porto, por serem dependentes e necessitarem de tratamento médico, mas que tinham dado negativo para o novo coronavírus, realizaram novos testes na unidade hospitalar: 19 deram positivo.Os utentes que continuaram no lar foram levados para a ala norte do edifício e para a zona da creche, para que a instituição fosse desinfetada pelo Exército Português. Os que agora deram negativo para o novo coronavírus vão voltar para os seus quartos. A instituição conta 21 mortes por Covid-19.

