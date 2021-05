Até quarta-feira, o SNS 24 registou 946 contactos de utentes assintomáticos que comunicaram resultado de autoteste positivo ou inconclusivo, revelaram esta quinta-feira aoos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).Os resultados dos autotestes apenas podiam ser reportados via SNS 24, mas agora já é possível reportá-los através de plataforma eletrónica, em https://covid19.min-saude.pt/. A nova plataforma permitirá, por exemplo, “perceber se um utente com resultado positivo ligou para o SNS 24 nas 12 horas seguintes ao reporte”.os SPMS.