"A Casa do Presidente" da CML já foi reservada para a passagem de ano

Empresa responsável pela concessão do palacete diz que procura aumentou após divulgação de notícia.

23:02

E a popularidade da "Villa Casa do Presidente", no dia em que foi noticia em Portugal, não ficou por ai. "Tivemos vários contactos e pedidos de informação", revelou à SÁBADO fonte oficial da MCOII, empresa responsável pela concessão do palacete.



No entanto, a empresa frisa que "está tudo normal" no que toca à procura pela antiga residência oficial do presidente da Câmara de Lisboa, sentida esta segunda-feira, dia da publicação da notícia da agência Lusa. "Está tudo normal e conforme a expectativa de um espaço que acaba de surgir no mercado, o nosso espaço apenas está no mercado à pouco mais de um mês", esclarece a mesma fonte oficial. De acordo com o site Booking, a antiga residência oficial do presidente da Câmara de Lisboa está disponível para alojamento desde Agosto deste ano.



A SÁBADO tentou confirmar o aumento de procura junto do site Booking, mas não conseguiu obter resposta.



A licença do Registo Nacional de Alojamento Local pertence à empresa MCO II, que gere, entre outros espaços, o Mercado de Campo de Ourique. A mesma fonte revelou que a concessão realizou-se na sequência de um concurso público em Novembro de 2014, que fez parte de um negócio mais abrangente. "[A MCO II] ficou responsável pela Concessão de Exploração de parte delimitada da Quinta da Pimenteira, sita na Serra de Monsanto, em Lisboa e de outros edifícios e equipamentos, existentes no Parque Florestal de Monsanto destinados a alojamento local de curta duração, ou para a realização de eventos e restauração", lê-se na resposta enviada à SÁBADO.



A Casa do Presidente foi morada de Pedro Santana Lopes, quando este assumiu a presidência da autarquia em 2002, um imóvel inaugurado em 1989 por Krus Abecassis, mas que até então não tinha sido utilizada. Anos mais tarde, quando presidia à autarquia, António Costa, chegou também a utilizar a residência.



No site Booking, a Casa do Presidente é caracterizada como uma propriedade construída em 1920 e que oferece acomodações com terraço. Uma noite pode rondar mais de 1000 euros.



"A villa dispõe de quatro quartos, sala de estar, área para refeições e cozinha bem equipada com lava-louças. A villa também oferece TV de tela plana, máquina de lavar roupa e banheiro com banheira e chuveiro. Um café da manhã continental é servido diariamente na propriedade", pode ler-se ainda no site. Segundo a descrição, a villa oferece ainda uma piscina ao ar livre e tem jardim e 'lounge' compartilhados "onde você pode também relaxar".

