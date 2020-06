Os pais de Mateus Terra Mendes de 22 meses inscreveram o filho no Concurso Bebé Nestlé. Conhecido como "bebé sorriso", Mateus é portador de uma doença rara, a Atrofia Muscular Espinhal. O objetivo em participar no concurso passava por angariar ajuda financeira para a criança.No concurso, que tem por base a escolha semanal do Bebé Nestlé, Mateus garantiu o maior número de votos do júri, tornando-se o suposto finalista da semana (entre 8 a 14 de junho). No entanto, a criança acabou por não ser a vencedora, mas sim uma menina de 18 meses, com 695 votos, menos 244 que Mateus.

A mãe do menino fez a denúncia através de uma publicação na rede social Facebook.

"Quero agradecer a todos pelos votos no nosso Mateus. Apesar de ser o mais votado e com grande margem não foi o vencedor da semana", começou por escrever a mãe no Facebook.



Maria Terra lamenta que o filho não tenha sido eleito pelo júri da Nestlé Baby & me Portugal, apesar de ter obtido a maior pontuação. "É assim a tal chamada inclusão social. É assim o nosso país. Uma das maiores marcas de Portugal", denunciou a progenitora.



Na mesma publicação, a mãe do menino diz que a participação no concurso pretendia reconhecer e mostrar "que uma criança com deficiência também pode ter mérito e visibilidade".