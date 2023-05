Alzira Ferreira ficou viúva aos 38 anos, depois do marido ter morrido soterrado num acidente de trabalho. A mulher teve de criar sozinha os três filhos.



Em 2007, o tribunal declarou que a mulher tinha direito a receber 55 mil euros de indemnização pela morte do marido, após Alzira processar o empreiteiro da obra e de este ser condenado, quase 10 anos após a morte do trabalhador.









Ver comentários