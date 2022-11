"A Junta não quer saber disto para nada": Morador crítica degradação das campas no cemitério de Leça do Balio

A Junta de Freguesia de Leça do Balio, em Matosinhos, tem vindo a ser alvo de críticas pela população devido à degradação do cemitério. Vários moradores apresentaram queixa pela falta de conservação de manutenção do espaço, destacando que o cenário se torna ainda mais triste para quem visita aqueles que já partiram."Temos aqui os nossos familiares e pagámos para eles estarem aqui. Devia haver mais noção", relata aouma moradora da freguesia.Neste cemitério, os habitantes deparam-se com aluimento, campas partidas e outras com verdadeiros sinais de abandono. A situação não é nova, mas intensifica-se com o passar dos anos, segundo quem frequenta o espaço."Não há uma vassoura em condições para se varrer as campas e há ocasiões em que não há água. É uma verdadeira miséria", queixa-se um morador de 90 anos. Este vive há várias décadas em Leça do Balio e tem entes queridos a visitar neste cemitério.Os utentes explicam que o mau estado de conservação do cemitério se deve à falta de o coveiro. Apontam a necessidade de uma resposta, mas a Junta de Freguesia responde que a obrigação da manutenção cabe aos familiares e a outros proprietários das campas.