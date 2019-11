"A luta acabou esta noite". Anabela Barreto, uma mulher residente em Sintra e que lutava contra o quarto cancro, perdeu a vida esta quinta-feira, segundo avança a página de apoio no Facebook. "Fica na memória e no coração uma pessoa forte e que tanto lutou para viver mais um dia. A pessoa mais lutadora e mais forte que conhecemos deixou-nos. Não existe qualquer palavra que explique o buraco que deixou a nossa Anabela em nós. Um obrigado com muito carinho a todos que ajudaram e a todos que deixaram a Anabela entrar um pouco na vossa vida", pode ler-se.Recorde-se que Anabela lutou contra um cancro pela primeira vez há 10 anos. Uma batalha que contou com o apoio da família, amigos e de todos os que não passaram indiferentes à sua história.Anabela esteve presente no, com a irmã, a pedir ajuda para angariar 40 mil euros e viajar até à Alemanha para realizar um tratamento.