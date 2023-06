Carlos Afonso luta contra dois cancros. Um dos tumores, localizado no fundo da barriga, é raro e inoperável. O outro é no pulmão. Apesar de tudo, este menino de 14 anos não baixa os braços e enfrenta os dolorosos tratamentos com um sorriso nos lábios.







Mas a luta de Carlos Afonso não terminou. A 16 de dezembro do ano passado chegou a notícia que a família e este menino não queriam ouvir.









Ver comentários