Maior parte dos casos de sarampo registados este ano em Portugal são importados do Brasil

Os sete casos de sarampo registados nos dois primeiros meses deste ano em Portugal são na sua maioria isolados e importados do Brasil, disse à agência Lusa a coordenadora do Programa Nacional da Vacinação (PNV).

Segundo Teresa Fernandes, os sete casos registados nos meses de janeiro e fevereiro "não levantam preocupações", estão a ser investigados e "apenas há a hipótese de uma ligação entre dois" deles.

"Isto só significa que o risco no resto do mundo é maior e que os países que têm melhores relações com Portugal, de onde recebemos mais pessoas e para onde viajamos mais, têm surtos de sarampo", afirmou.