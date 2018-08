A mensagem emocionante da PSP sobre o abandono de animais

O número de animais abandonados em Portugal continua a subir.

10:56

As férias de verão são muitas vezes sinónimo de abandono de animais. Quando chega o calor e a marcação de férias, os donos decidem abandonar os seus amigos fiéis de quatro patas por não terem onde os deixar ou simplesmente, por não os quererem levar.A verdade é que em Portugal o número de animais abandonados continua a subir, e por isso, a Polícia de Segurança Pública resolveu fazer uma campanha de sensibilização no Twitter que está a emocionar quem por ela se cruza."Depois de me abandonarem. Já tinha tantas dores que quase nem senti o carro que me atropelou... Quando pensei que tinha chegado o meu fim, abri os olhos e a PSP ESTAVA LÁ, a cuidar de mim e a sossegar-me", pode ler-se na rede social.