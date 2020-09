"A nossa mais jovem está de parabéns": Rosinha faz 100 anos em lar de Vila Verde

Rosinha, uma das utentes do Centro de Solidariedade da Sagrada Família, em Atiães, no concelho de Vila Verde, comemorou esta terça-feira 100 anos. A data foi assinalada pela instituição no Facebook.



"A nossa mais jovem está de parabéns. A nossa Rosinha faz hoje 100 anos...é verdade, com este ar tão jovem, quem diria que já lá vão 100 primaveras...que se mantenha assim, feliz, connosco", pode ler-se na publicação do Facebook.

Nas imagens, é possível observar a festa a que a idosa teve direito. Para além de uma mesa recheada de comida e bebida, Rosinha usou as novas tecnologias para encurtar as distâncias num dia tão especial.