A partir de amanhã acabam os sacos gratuitos em lojas e os pratos e talheres de plástico em restaurantes

"É proibida a disponibilização gratuita de sacos de caixa, isto é, sacos com ou sem pega, incluindo bolsas e cartuchos, feitos de qualquer material, que são destinados a enchimento no ponto de venda para acondicionamento ou transporte de produtos para ou pelo consumidor, com exceção dos que se destinam a enchimento no ponto de venda de produtos a granel", pode ler-se no decreto-lei.