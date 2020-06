'A saudade não passa': Marcelo participa em missa de homenagem às vítimas da tragédia de Pedrógão Grande

Ansião, Sertã, Pampilhosa da Serra e Penela.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, participou esta quarta-feira numa missa em homenagem às vítimas do grande incêndio que deflagrou na região de Pedrógão Grande em junho de 2017."A saudade não passa", começou por dizer Marcelo ao recordar os dias negros e as 66 vítimas mortais resultantes do fogo que alastrou a Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pêra,"Uma tragédia nunca é positiva", relembrou Marcelo, alertando que "há muito mais a fazer pela coesão territorial".O Presidente da República reforçou o papel da Assembleia da República nos últimos três anos na revisão da legislação em vários pontos, nomeadamente na matéria relacionada com a floresta, com base numa experiência "do passado, do presente e do futuro". O chefe de Estado não esqueceu também a capacidade de prevenção da Proteção civil e reforçou que a tragédia permitiu aos portugueses perceberem melhor "as assimetrias de parcelas do território nacional".