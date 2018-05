Saúde em Portugal precisa de construir reputação internacional

Presidente não executivo da Bial afirma que setor tem grande potencial de desenvolvimento.

Por Lusa | 06:10

A saúde que se faz em Portugal faz-se bem e tem um grande potencial de desenvolvimento, contudo precisa de construir uma reputação internacional, disse esta manhã de sexta-feira à Lusa o presidente não executivo da Bial, Luís Portela.

Antecipando a sua intervenção no seminário "O grande potencial do desenvolvimento da saúde", que decorre esta sexta-feira na Universidade Portucalense, no Porto, Luís Portela considerou que a saúde no nosso país se faz bem nas três vertentes, nomeadamente na investigação, cuidados e empresarial, apesar de por vezes merecer críticas.

A nível da investigação Portugal evoluiu muito nos últimos dez a 15 anos, dado o número de investigadores na área das ciências da saúde ser o dobro do que era há 10 anos e o número de publicações científicas ser duas vezes e meia superior, explicou.