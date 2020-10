"A saúde exige mas economia não permite": Rui Rio diz que novo Estado de Emergência terá de ser diferente

O presidente do PSD, Rui Rio, alertou hoje para uma "situação ainda mais grave" na pandemia do que em março e assegurou que o PSD "estará sempre do lado da solução", caso seja decretado novo estado de emergência.

No final de uma audiência com o primeiro-ministro, em que esteve acompanhado pelo vice-presidente do PSD Salvador Malheiro e do deputado e médico Ricardo Baptista Leite, Rio disse que a medida "mais em cima da mesa" do lado do Governo é a monitorização da situação por concelhos, com respostas específicas adequadas à gravidade.

"Irá o Governo avaliar amanhã [sábado] aquilo que quer fazer e se para o que quer fazer necessita desse quadro legal, mas o estado de emergência, infelizmente, não pode ser da mesma forma que em março e abril", afirmou Rio, dizendo que tal seria desejável pelo lado saúde, mas impossível pela economia.

Questionado se o PSD apoiará uma eventual proposta de estado de emergência, que tem de ser votado no parlamento, Rio respondeu que o partido não passará "uma carta branca ao Governo", mas não irá obstaculizar o que for necessário para o país.

"Estaremos sempre do lado da solução, nunca a obstaculizar, nunca a tirar partido da situação, isso nunca acontecerá", assegurou.

O líder do PSD comprometeu-se ainda a formalizar, nos próximos dias, sugestões que fez hoje ao Governo, que não detalhou, mas disse não serem ao nível 'macro', mas num patamar intermédio.

"Esta medida que é mais evidente que está em cima da mesa, ir monitorizando concelho a concelho e ir avaliando as medidas necessárias, parece-nos inteligente e equilibrada", disse.

No final de uma reunião de quase duas horas com António Costa, Rio voltou a apontar ao Governo "uma falha na prevenção" da segunda vaga da pandemia de covid-9, que disse ser necessário corrigir para que não se repita na prevenção de "uma terceira ou quarta vaga".

"Sinto a obrigação de dizer em público, sem querer assustar as pessoas, que estamos perante uma situação muito séria, uma situação substancialmente mais grave do que aquilo que era em março e abril. Não vale a pena esconder isto às pessoas, têm de ter consciência para poder modelar os seus comportamentos", afirmou, criticando imagens como a dos milhares de pessoas na quinta-feira na Nazaré.

Segundo Rio, o país poderá ultrapassar rapidamente os cinco mil casos por dia e é necessário que "todos os portugueses tenham consciência e tomem as devidas precauções".

No entanto, o líder do PSD procurou desdramatizar o significado da instauração de um novo estado de emergência, que vigorou no país entre 19 de março e 02 de maio, dizendo que "nunca será igual ao anterior".

"As pessoas pensam que, se for decretado, é para acontecer agora mesma coisa que em março, abril, pura e simplesmente o país fechar o máximo possível. Escusam de ter medo, porque não será assim", disse.

Rio lamentou, pelo lado da saúde, que não se possa regressar a um confinamento semelhante ao do início da pandemia - "pelo bem da saúde e das pessoas" -, mas admitiu que tal será inviável por razões económicas, apesar de a situação sanitária ser hoje mais grave do que em março ou abril. "A saúde exige mas economia não permite", continuou.

"A vir a ser declarado, será apenas para fornecer ao Governo o quadro legal necessário para tomar medidas necessárias e possíveis", disse.

Rio não quis adiantar muito sobre as medidas que o Governo lhe terá comunicado na reunião, dizendo apenas que não pretende "tratar o país como um todo".

"Ir monitorizando zonas e ter medidas especiais onde a situação é mais grave e não ter onde a situação é menos grave", afirmou.

"Tenho dúvidas se esta proibição entre concelhos está ferida ou não de inconstitucionalidade, não havendo estado de emergência. Mas está ultrapassado, na medida em que existe uma providência cautelar que foi metida, mas que não tem efeitos suspensivos", disse Rui Rio, questionado pelos jornalistas no final de uma audiência com o primeiro-ministro, em São Bento, referindo-se a uma iniciativa do Chega.

Segundo Rio, o Supremo Tribunal Administrativo "vai sentenciar se há ou não inconstitucionalidade e o problema vai ser resolvido dentro de umas horas ou um dia".

Questionado se o PSD admite, tal como sugeriu na quinta-feira o Presidente da República, tratar este assunto em matéria de revisão constitucional, o presidente do PSD respondeu afirmativamente.

"Eu próprio disse que o PSD ia apresentar um projeto de revisão constitucional num prazo [até final de 2020], que, por força das circunstâncias, não cumpri", começou por dizer.

Rio admitiu que não tinha previsto incluir no projeto do PSD matérias relacionadas com a covid-19, mas isso deverá ser alterado.

"Parece-me avisado e de bom senso incluir nesse projeto aquilo que esta experiência nos dita para estes enquadramentos", afirmou.

Rui Rio foi o primeiro líder partidário a ser recebido em São Bento, num dia em que António Costa ouve todos os nove os partidos com representação parlamentar para procurar um consenso para a adoção de medidas imediatas de combate à pandemia de covid-19, que tem registado um continuado aumento em Portugal.

As medidas a tomar pelo Governo serão depois anunciadas por António Costa, no sábado, no final de uma reunião do Conselho de Ministros extraordinário.