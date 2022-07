"A segurança das pessoas tem de estar acima de tudo": Costa admite cancelamento de festivais de verão

O primeiro-ministro, António Costa, esteve esta terça-feira na sede da Proteção Civil e falou sobre a situação de contingência que o País atravessa. Costa admitiu o possível cancelamento dos festivais de verão, uma vez que a "a segurança das pessoas tem de estar acima de tudo".Costa disse que o festival Super Bock Super Rock e a Concentração Motard de Faro podem ser "recolocados ou cancelados". "Percebo o interesse que os eventos suscitam, mas são o menor dos problemas do País", afirmou o primeiro-ministro."Esta questão não é política, é técnica e de responsabilidade, decorre da lei num momento em que está em vigor a situação de contingência", declarou António Costa.Quando questionado, se em caso de cancelamento, haveria uma ajuda económica do Governo, Costa garantiu que o "Estado não é uma seguradora universal"."Convém ter a noção que o dinheiro do Estado, não é do Governo, é dos contribuintes", afirmou António Costa.O primeiro-ministro agradeceu o esforço dos portugueses e renovou o apelo para que "haja um esforço para se diminuir o numero de ignições".