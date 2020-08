"Independentemente de usarem descartáveis ou não, há regras que se devem cumprir e uma delas é a proteção do ambiente. Uma máscara descartável deve ir para o chamado lixo doméstico. Nunca deve ser abandonada na via pública"

"Para a proteção de todos e do ambiente, coloque a máscara no lixo". É desta forma que a Direção-Geral da Saúde deixa o apelo para que ninguém deixe a máscara cirúrgica no chão.A DGS recorda que a utilização daquelas máscaras só termina quando as coloca nos locais próprios., alerta Graça Freitas.

Em Portugal, o uso de máscara é obrigatório em espaços fechados e nos transportes públicos, estando previstas coimas para quem não cumprir a regra.