Santos de carne e osso são expostos à veneração de fiéis há mais de cem anos, em Braga. São preservados, cortam-lhes as unhas e o cabelo e aparam-lhes as barbas.O Santo Padre Julião não é canonizado como acontece com quase todos estes santos. O facto de um corpo ficar incorrupto não é condição de santidade, mas é um sinal que a Igreja não deve menosprezar.