A25 ficará terminada em agosto de 2020

A autoestrada A25 (Aveiro/Vilar Formoso) deverá ficar concluída em agosto do próximo ano, uma vez construídos os 3,5 quilómetros em falta junto à fronteira com Espanha.A empreitada, que foi consignada na segunda-feira, representa um investimento de 13,2 milhões de euros e vai contribuir para a "melhoria da ligação rodoviária com a Europa", divulgou a Infraestruturas de Portugal.A assinatura do auto de consignação marca o início da empreitada que tem um prazo de execução de 450 dias.Também do outro lado da fronteira decorrem os trabalhos para a abertura dos últimos quatro quilómetros da A62, na mesma data.