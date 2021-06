A empresa que avançou com a plantação de abacateiros numa área de 128 hectares, em Lagos, antes da autorização ambiental, arrisca pagar uma multa entre 240 mil e cinco milhões de euros.O Estudo de Impacte Ambiental, que foi feito já depois da plantação e do sistema de rega estarem concluídos, foi chumbado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve devido ...