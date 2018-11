Abaixo-assinado pela nova ala pediátrica do Hospital de São João juntou 25 mil assinaturas

Documento da iniciativa vai ser enviado ao Governo de António Costa.

Por Lusa | 09.11.18

O abaixo-assinado para proclamar que é tempo de avançar de imediato com a construção da nova ala pediátrica do hospital São João, no Porto, conseguiu mais de 25 mil assinaturas, disse esta sexta-feira à Lusa um dos responsáveis.

O documento, iniciativa do movimento cívico informal "Pelo Joãozinho", vai ser enviado ao Governo de António Costa, à Assembleia da República e à Presidência da República de forma a lembrar a "justeza e urgência" desta obra, afirmou o porta-voz do movimento, Júlio Roldão.

A recolha de assinaturas decorreu entre 6 de setembro e 7 de outubro e, entre os signatários, destaque para o arquiteto Álvaro Siza Vieira, a cientista Maria de Sousa, o médico Manuel Sobrinho Simões, o presidente do FC Porto, os artistas e escritores Carlos Tê, João Bicker e Manuela Espírito Santo e o bastonário da Ordem dos Médicos.