A taxa de abandono de animais de companhia aumentou 38,6% no ano passado, em Portugal, comparativamente ao ano anterior. Em média, são 119 os animais que são abandonados por dia. As contas são feitas com base no relatório do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas que revela um total de 43600 cães e gatos, sobretudo, recolhidos pelos centros municipais.









