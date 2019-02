Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abandono de chamadas para o 112 é elevado em Portugal

Dados constam de um relatório divulgado esta segunda-feira pela Comissão Europeia.

12.02.19

A taxa de abandono de chamadas para o número europeu de emergência - 112 - rondou no ano passado os 20%.



O valor coloca Portugal no quinto pior País da União Europeia neste indicador.



Os dados, que constam de um relatório divulgado esta segunda-feira pela Comissão Europeia, devem-se a problemas como a rede ou congestionamento da linha.



Pior do que Portugal, estão a Bulgária, Itália, Polónia e República Checa.