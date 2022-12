O número de estudantes do ensino superior que abandonaram os cursos apenas um ano depois da inscrição aumentou de forma significativa no ano letivo 2020/2021, que foi marcado pela pandemia de Covid-19.nHouve nesse ano letivo 7096 estudantes de licenciaturas que já não estavam inscritos no ensino superior nacional um ano depois de se terem matriculado.









