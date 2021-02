Abandono escolar nunca foi tão baixo

A taxa de abandono escolar precoce em Portugal caiu 1,7 pontos percentuais e atingiu um mínimo histórico de 8,9% (8,4% no continente) em 2020, revelou o Ministério da Educação (ME) com base em dados do Instituto Nacional de Estatística. O indicador mede a percentagem da população entre os 18 e os 24 anos que não concluiu o 12º ano.



O ME fala em evolução “extraordinariamente notável”, apesar da Covid e do aumento do emprego pré-pandemia. O País pode ficar pela primeira vez abaixo da média da UE.



