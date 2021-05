Abandono escolar precoce em Portugal cai para 6,5% no 1.º trimestre de 2021

A taxa de abandono escolar precoce fixou-se nos 6,5% no 1.º trimestre de 2021, revelou hoje o Ministro da Educação, sublinhando que este valor é ainda mais baixo do que os 8,9% alcançados no ano passado.

O número mais recente foi revelado pelo Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, durante uma audição na comissão parlamentar de Educação, Ciência, Juventude e Desporto.

"Saíram os valores do abandono escolar precoce do 1.º trimestre de 2021. Graças aos professores, graças aos psicólogos, graças aos assistentes operacionais, graças ao trabalho das autarquias, este valor no 1.º trimestre de 2021 é de 6,5%", afirmou.