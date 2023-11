Abatimento de piso obriga a corte de trânsito na EN201 em Vila Verde

Um abatimento de piso, com um buraco "de grandes dimensões", obriga a condicionar o trânsito na EN201, junto à Rotunda do Emigrante, em Lage, Vila Verde, indica o município.

"Neste ponto de abatimento, a via direita está cortada ao trânsito, no sentido Prado-Ponte de Lima, durante a noite de hoje. Amanhã, quarta-feira, passará a estar cortada nos dois sentidos", indica a autarquia. "As obras de reparação terão início pela 08h00 desta quarta-feira, razão pela qual esta zona da EN201 terá de ser sujeita ao corte total do trânsito", acrescenta. A intervenção será realizada pelas Infraestruturas de Portugal. Os condutores terão de usar vias alternativas.