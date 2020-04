Aberta fronteira entre Espanha e Bragança para afazeres agrícolas

Antes da abertura da passagem, que estava marcada para as 09h00, já Luís Miguel estava à espera para poder passar com o trator carregado de palha para levar para os animais.



Mora em Rihonor de Castilla e esta quarta-feira, pela primeira vez desde o encerramento das fronteiras devido à pandemia da Covid-19, pôde passar com a máquina agrícola para a homónima portuguesa, Rio de Onor, Bragança.