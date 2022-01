Abertas as candidaturas para 56 casas com renda acessível em Lisboa

As candidaturas para a 10ª e 11ª edições do concurso do Programa Renda Acessível foram abertas às 15h da última segunda-feira. Ao todo são 56 as habitações abrangidas pelo programa, que vão desde T0 a T3, espalhadas pela capital portuguesa.

Os interessados devem candidatar-se através da plataforma Habitar LX, onde também podem encontrar todos os requisitos necessários.

O Programa de Arrendamento Acessível, criado em 2019, é "um programa de política de habitação que visa promover uma oferta alargada de habitação para arrendamento a preços compatíveis com os rendimentos das famílias", como pode ler-se no Portal da Habitação.