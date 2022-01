Aberto autoagendamento de vacinas Covid para pessoas com 30 ou mais anos

O autoagendamento da toma da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 já está disponível para utentes com 30 ou mais anos no portal das marcações `online´ da Direção-Geral da Saúde, foi esta segunda-feira anunciado.

Segundo os Serviço Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), já é possível fazer, desde domingo à tarde, o pedido de agendamento 'online' para utentes com idade igual ou superior a 30 anos, através do Portal COVID-19 https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento.

O Portal possibilita também o pedido de agendamento para a dose de reforço contra a Covid-19 dos cidadãos com 18 ou mais anos que foram vacinados com uma dose da vacina Janssen há 90 ou mais dias.