Aberto concurso para construção de terminal rodoviário em Paço de Arcos

A Câmara Municipal de Oeiras aprovou a abertura de um concurso público para a construção de um terminal rodoviário e parque de estacionamento em Paço de Arcos, um investimento de cerca de 1,5 milhões de euros.

Em comunicado divulgado hoje, este município do distrito de Lisboa adianta que a zona de terminal rodoviário, com uma área de 1.500 m2, há muito pedido pelos cidadãos daquela freguesia, terá ligação à estação ferroviária e será assegurada pelos acessos existentes.

De acordo com a autarquia, presidida por Isaltino Morais, no terminal serão ainda instalados serviços de terminal, nomeadamente as bilheteiras, uma pequena sala de descanso para os motoristas, instalações sanitárias para funcionários e utentes, bem como uma cafetaria, tabacaria e zona de espera.

Relativamente ao parque de estacionamento, com cerca de 3.600 m2, o município destaca que este vai contemplar uma área de balneários destinada aos funcionários da Parques Tejo e lugares reservados ao estacionamento e carregamento de veículos elétricos, correspondendo a 10% do total de lugares de estacionamento.

O parque de estacionamento, no âmbito da promoção da mobilidade suave, vai permitir o parqueamento de bicicletas.

O investimento previsto será de cerca de 1,5 milhões de euros.