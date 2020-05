Abertura das escolas de condução criticada

Os empresários das escolas de condução estão preocupados por causa das medidas de segurança de retoma da atividade e por terem sido comunicadas num fim de semana, a dois dias da reabertura das aulas."Isto quer dizer que não podemos retomar as aulas até estarmos devidamente equipados", lamentou aoAntónio Valente, dono da escola de condução 5 Quinas em Santa Maria da Feira."O nosso setor foi esquecido pela tutela. Lamento que o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) não tenha as plataformas digitais operacionais. Desta forma nem sequer podemos marcar um exame de condução. As escolas de condução não conseguem trabalhar com o IMT e os centros de exames parados", acrescentou o empresário.

