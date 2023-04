Aborto e eutanásia são "sinais de morte", diz bispo de Viana do Castelo

O bispo de Viana do Castelo afirma que aborto e eutanásia são "sinais de morte" e não são "resposta para uma sociedade que se quer aberta". Na mensagem de Páscoa, D. João Lavrador refere também os crimes da própria Igreja, numa referência aos casos de abusos sexuais de menores, e diz que a própria Igreja "é chamada a repensar-se".

Estas questões são abordadas pelo bispo de Viana do Castelo já na segunda parte da mensagem, que tem uma duração de 10 minutos: "Estamos num mundo em que a própria cultura está a querer mergulhar-se e manter-se em sinais de morte. Estão perante nós ainda as consequências dramáticas da falta de respeito pela vida, seja na vida nascente, seja no terminar da vida, seja através da situação de aborto, seja através da eutanásia para as pessoas idosas. Isso não é resposta a uma sociedade que se quer aberta, a uma sociedade e a uma cultura que se quer a olhar para a vida e sobretudo a uma cultura de solidariedade que brota da vida nova. Por isso a ressurreição é fonte de vida e é essa fonte de vida que deve inundar as nossas vidas também".

Logo de seguida, o D. João Lavrador fala dos casos de abusos sexuais de menores por elementos da Igreja: "Nós estamos dominados por muitos crimes, inclusivamente dentro da própria Igreja. Ela própria é chamada a repensar-se e e a intervir para que isto realmente se elimine. É à luz da Páscoa, da entrega de Jesus Cristo, desta vida nova que temos que caminhar".