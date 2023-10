O subdiretor-geral da Saúde em regime de substituição considerou no Parlamento que a DGS está a olhar para a obrigatoriedade do período de reflexão, que tem um mínimo de três dias, sublinhando que as recomendações da OMS “não apontam para a necessidade deste período”. Outra questão a ser ponderada é o fim da obrigatoriedade de “datação ecográfica por dois médicos”.“As evidências da OMS não apontam para a utilidade do período de reflexão. No caso de ecógrafos por dois médicos, pensamos que há possibilidade de simplificação”, disse André Peralta na Comissão de Saúde.