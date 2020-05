Abraços e beijos estão proibidos em lares

Uma visita por semana e com hora marcada. Distância de pelo menos dois metros entre utentes e familiares, com abraços e beijos proibidos. São algumas das regras apertadas no Lar Rainha Dona Leonor, em Lagos.Depois de mais de dois meses sem visitas, Inácia Freitas, de 82 anos, voltou a ver o marido Lucindo Albano, de 86 anos. "Estava a ser um grande desgosto para mim não poder ver o meu marido. E agora ele já pode vir cá mas nem me pode dar um beijo", lamentou ao, com um sorriso.As visitas podem ocorrer dentro do lar ou num espaço exterior. "Se algum familiar se sentir doente ou com algum sintoma do vírus pedimos para que não venha fazer a visita", pediu Fernando Graça, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lagos.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24