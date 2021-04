“Abram as fronteiras, queremos trabalhar”: Comerciantes e empresários de Valença manifestam-se

Agastados com o fecho da fronteira, devido à pandemia de Covid-19, os comerciantes e empresários de Valença vão manifestar-se, esta segunda-feira de manhã, no largo da estação, onde António Costa tem chegada prevista para as 11h00. "Não há fim à vista para acabar com o fecho das fronteiras, o País está a desconfinar e nós estamos a asfixiar sem clientes espanhóis, que são o nosso principal ganha-pão", explicou ao CM Mário Silva, um dos manifestantes que prometem marcar presença na receção de protesto ao primeiro-ministro, de visita ao Alto Minho para inaugurar a eletrificação da Linha do Minho.

"Abram as fronteiras, queremos trabalhar" é o mote do protesto. O fecho da fronteira, em Valença, origina longas filas de trânsito diárias há vários meses.