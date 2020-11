Abre novo laboratório em Matosinhos para aumentar capacidade de testagem à Covid-19

A Unilabs vai abrir esta semana uma unidade laboratorial de testagem no Centro Empresarial Lionesa, no concelho de Matosinhos, que visa aumentar a capacidade de resposta à realização de testes à covid-19, revelou hoje o diretor executivo.

Em declarações à Lusa, Luís Menezes afirmou que o novo e "maior" laboratório de biologia molecular do grupo Unilabs na Península Ibérica deverá ter, na terceira semana de novembro, "capacidade para realizar 12 a 15 mil testes diários" de despiste do novo coronavírus, que provoca a covid-19.

"Atualmente, a Unilabs Portugal está a fazer 4.500 testes por dia, foi a média da semana passada. Durante esta semana contamos escalar para os 7.000 testes, na semana a seguir para os 9.000 testes e na semana de 16 de novembro (terceira semana de novembro) contamos estar já com a capacidade entre os 12 a 15 mil testes", referiu.

A nova unidade laboratorial é fruto de um investimento de 2,5 milhões de euros e vai recrutar numa primeira fase 50 a 70 colaboradores, que se vão juntar aos mais de 200 colaboradores que trabalham "em exclusivo na área da covid-19".

"A prioridade deste laboratório é servir o país. Aquilo que espero é que nunca tenhamos de fazer todos os testes que temos possibilidade de fazer para o país. Isso seria um excelente sinal, queria dizer que estaríamos numa excelente fase da pandemia", afirmou Luís Menezes, diretor executivo da Unilabs Portugal.

De acordo com o responsável, "o grupo Unilabs queria fazer um grande centro laboratorial de testagem que pudesse servir o país onde estivesse localizado, mas que também pudesse ser o local que, nos momentos em que a capacidade de testagem não estivesse ocupada, pudesse ajudar o resto da Europa", destacou.

Luís Menezes afirmou ainda que no centro de rastreio Drive Thru Porto, localizado no Queimódromo do Porto, estão a ser realizados 750 testes por dia, sendo que o número poderá chegar aos 800 testes por dia a esta semana.

O novo laboratório, situado no Centro Empresarial Lionesa, em Leça do Balio (concelho de Matosinhos), só vai fazer "testes PCR" [usados para confirmar se uma pessoa está infetada ou não], isto é, os testes 'standard' da Organização Mundial de Saúde (OMS) e das autoridades de saúde portuguesas.

À Lusa, o diretor executivo da Unilabs disse ainda que o propósito deste laboratório é também "pensar o pós-pandemia", nomeadamente, fazer com que Portugal se torne um "centro de referência na área da biologia molecular", área que continua a "evoluir noutras vertentes além da pandemia".

"É um laboratório que, para agora, é a pensar no apoio à covid-19, mas é um laboratório que está já a querer pensar que há vida além da covid-19", salientou o responsável, acrescentando que a prioridade da empresa e dos seus trabalhadores "continua a ser dar diagnósticos nas áreas tradicionais a todas as pessoas".

"Se este laboratório é importante, mais e tão importante é nos conseguirmos continuar a dar resposta a todos os doentes não covid-19 neste período, essa é uma prioridade de todos os que trabalham na empresa", garantiu.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos e mais de 46,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.544 pessoas dos 144.341 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.