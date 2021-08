“Abrir como pastelaria sem pista de dança é inviável”: Maioria das discotecas recusa abrir portas

A maioria das discotecas do Algarve não vai abrir as portas, apesar de poderem funcionar até às 02h00 sujeitos às regras da restauração. A falta de tempo para contratar funcionários é uma das justificações.A exceção de os bares poderem funcionar desde este domingo, cumprindo com as regras dos restaurantes, também se poderá aplicar às discotecas desde que tenham o código de Classificação das Atividades Económicas (CAE) de bar. No entanto, Liberto Mealha, presidente da Associação de Bares e Discotecas do Algarve, revelou aoque essa opção “não tem sentido” para quem gere espaços de diversão noturna. “Abrir como pastelaria sem pista de dança é inviável. Primeiro, porque no Algarve só temos pouco mais de um mês para faturar. E segundo, porque seria muito difícil contratar funcionários em cima da hora e criar equipas para trabalhar”, referiu aoLiberto Mealha, que é também proprietário da discoteca Kiss e de bares em Albufeira, entre eles o Libertos Club.