O músico Pedro Abrunhosa voltou a manifestar a sua indignação com o Bloco de Esquerda (BE), que, no seu entender, se apropriou de forma indevida do título de uma sua canção de 2010 – “Fazer o que ainda não foi feito” – para o slogan “Fazer o que nunca foi feito” das eleições legislativas de 10 de março.













“Eu não invento palavras nem sou dono delas. Apenas invento sequência de palavras. Registei esta sequência e a frase tornou-se viral”, diz Pedro Abrunhosa, sublinhando que a “frase impregnou-se, e bem, no imaginário popular, dando a sensação de que sempre existiu”. “O BE jogou com isso”, queixa-se o músico, que classifica de “chico-espertice” o uso da frase. “Não lhes teria ficado mal terem sido um bocadinho originais e criativos”, afirma, numa publicação, nesta semana, nas redes sociais.

queixa na spa







recusa



“Ainda que me tivesse sido pedida autorização prévia, esta teria sido, ainda assim, prontamente recusada”, diz o músico.





be não comenta



Questionado pelo CM, o Bloco de Esquerda diz que não faz comentários acerca das duas publicações de Pedro Abrunhosa.