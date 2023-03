“O tema dos abusos sexuais tem abalado muitas pessoas, com grande eco nos órgãos de comunicação e, para muitos, abalou a credibilidade da própria Igreja”, disse este domingo o bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, na missa da 90.ª peregrinação diocesana, celebrada no altar do recinto do Santuário de Fátima.









