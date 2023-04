Os bispos portugueses decidiram colocar as vítimas dos abusos sexuais na Igreja no centro das atenções destes tempos pascais, tanto nas orações da Semana Santa como nas homilias das missas da Páscoa.



Esta sexta-feira não há missas na Igreja Católica, mas nas orações da Adoração da Cruz, durante a tarde, por iniciativa da Comissão Episcopal de Liturgia, todas as dioceses do País vão rezar pelas vítimas dos abusos na Igreja.









