Academia de Santa Cecília é a melhor escola do Secundário pela terceira vez

Escola de Lisboa com ensino integrado da música é a primeira no ranking pelo terceiro ano consecutivo. Alunos obtiveram média de 160,67.

Por Bernardo Esteves | 01:30

A Academia de Música de Santa Cecília, em Lisboa, voltou a ser a melhor escola do país no ensino secundário, com média de 160,67 pontos nos exames nacionais de 2018, garantindo o primeiro lugar do ranking do CM pelo terceiro ano consecutivo.



Na escola, gerida por uma associação sem fins lucrativos, os alunos aprendem música a par das restantes disciplinas, como sucede no Conservatório Nacional. "Têm de trabalhar muito e saber gerir muito bem o tempo", afirma Márcia Marques, professora de Português e Inglês, destacando a estabilidade do corpo docente como fator positivo: "A continuidade pedagógica torna o trabalho mais simples".



O diretor, Rui Paiva, admite que o nível sócio-económico dos alunos contribui para o sucesso. E como seria se a escola tivesse os alunos de uma escola pública complicada? "São realidades diferentes. É difícil pensar como seria a Academia com alunos com maior diversidade. Seria certamente uma outra escola, teria de ser perspetivada de outra maneira", afirma.



DEPOIMENTOS



Ana Faísca, professora de matemática

"Concentração é muito importante"

"Conhecemos bem os alunos e as dificuldades que têm e tentamos colmatar essas dificuldades. A capacidade de concentração que eles têm e que vem da música é muito importante".



Ana Sofia Faria, aluna do 12º ano

"Professores super dedicados"

"Temos professores que são super dedicados, que nos acompanham muito e isso faz a diferença, porque dá-nos ainda mais motivação para estudar e trabalhar".



Francisca Pizarro, aluna do 12º ano

"Ao longo do ano a professora apoiou"

"Fomos só cinco a fazer exame de Filosofia e ter um grupo menor permitiu fazer uma preparação melhor para a prova. Ao longo do ano a professora apoiou mais cada aluno".