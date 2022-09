A Comissão Europeia sugere a introdução de “soluções práticas” para evitar problemas logísticos como os registados este verão nos aeroportos da UE, propondo rastreios mais eficazes de passageiros e aposta em tecnologia para controlos de bagagem.



No que respeita à preparação dos passageiros, Bruxelas diz estar em contacto com as autoridades nacionais e o setor para “melhorar a fase preparatória do processo de rastreio de modo a limitar a necessidade demasiado frequente de repetir o rastreio e/ou efetuar controlos suplementares”.









